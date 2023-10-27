Жители Крыма передали генератор артиллеристам на передовую СВО

Неравнодушные жители полуострова по просьбам крымских артиллеристов закупили новый генератор для их позиций в зоне СВО вместо вышедших из строя в рамках проекта «Народный фронт. Всё для Победы». Бойцы вместе с нужной техникой уже сегодня отправились на передовую Запорожского направления СВО.

У нас есть генераторы, но учитывая полевые и боевые условия их хватает ненадолго, вот сейчас случилась очередная поломка. А это наш свет, это наша зарядка квадрокоптеров, тепловизоров и радиостанций для связи. Ваша помощь – это наше электричество для двух взводов, — цитирует пресс-служба Народного фронта в Крыму крымского бойца.

На срочный призыв помощи откликнулся партнер и активный участник проекта «Народный фронт. Всё для победы» Михаил Аврунин. В целом это уже 4 партия помощи для подразделения в рамках проекта, до этого жители полуострова уже помогали тепловизором, маскировочными сетями и необходимой строительной помощью для обустройства новых позиций.

Самое важное, чтобы ребята на передовой знали, что мы всегда поддерживаем их, ждем их и поможем в нужный момент. А ребята с генератором и «домашней» помощью уже отправились на позиции к своим сослуживцам, берегите себя и спасибо вам, — отмечает руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму