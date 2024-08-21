Жители Крыма пока не готовы к зарплате в цифровых рублях

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные жители Крыма.

Только 11% жителей Крыма хотели бы получать зарплату в цифровых рублях: 7% — всю сумму, а 4% — только часть зарплаты. Мужчины более лояльны к переменам (14% против 8% среди женщин). Горожане до 34 лет за зарплату в цифровых рублях чаще тех, кто старше. 67% не хотят получать зарплату в цифровом эквиваленте. 22% затруднились с ответом, — сообщили в пресс-службе сервиса.