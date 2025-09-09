Жители Крыма помогают авиаполку защищать позиции от дронов

В Народном фронте в Крыму отмечают: несмотря на регулярные попытки врага ударить по полуострову, бойцы успешно защищают не только позиции и авиатехнику, но и мирных жителей.

Весь личный состав всегда в боевой готовности и мужественно отражает атаки врага, — отметил боец с позывным «Андерсен».

И всё это, пока наши боевые пилоты выполняют самые важные задачи на фронте, приближая победу с неба!

А Народный фронт передал очередную партию кулибинской помощи для авиаполка, анализаторы частот помогут бойцам защититься от вражеских атак.

Эти анализаторы делает наш крымский производитель. Ребята со всех направлений делятся только позитивными реакциями, и для авиаполка это уже вторая партия. Будем делать всё, чтобы защищать наших ребят, — рассказала руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

