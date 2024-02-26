Жители Крыма помогли бойцам под Работино обустроить позиции в ходе наступления

Партию срочной строительной помощи жители Крыма собрали в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы» для подразделений крымских бойцов под Работино Запорожского направления специальной военной операции. Генератор, бензопилы, буржуйки, строительные материалы и другие нужные для обустройства позиций вещи передали прямо в руки военнослужащим в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

Крымским бойцам на позициях под Работино мы помогаем уже практически год. Это были и прицелы, и квадрокоптеры, и автомобили, и другая необходимая помощь. Но одним из самых частых запросов остается строительная помощь, которая нужна при каждой смене позиций. И, конечно, сейчас мы быстро отреагировали на запрос и собрали нужную помощь. Все понимаем, насколько активно ведутся бои под Работино и как героически наши ребята идут вперед, — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

В сбор включились сразу несколько организаций: электропилы и генератор передал крымчанин Михаил Аврунин, строительные материалы помогли закупить профсоюзы Крыма, а буржуйки передали из Крымской федерального университета им. В.И. Вернадского. А еще, чтобы порадовать ребят на самом передке Народный фронт привез несколько десятков домашних пирогов и детские письма.

Спасибо огромное, наш нужна и важна наша помощь. На новых позициях возможность быстро сделать все что необходимо – это просто незаменимо. Отдельно спасибо за пироги и детские письма – они греют наши сердца, — поделился боец с позывным «Лотос».

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму