Жители Крыма помогли обустроить новые позиции эвакуационных групп на фронте

Новые эвакуационные группы выполняют задачи на южных направлениях специальной военной операции. Жители Крыма помогли одной из групп обустроить новую позицию и передали сшитую народными мастерицами форму для ребят в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

Костюмы, сшитые руками крымских мастериц из движения «Шьем СВОим» уже стали настоящим достоянием нескольких прифронтовых госпиталей в зоне СВО. Их Народный фронт возит уже два года прямо в госпитали. Раненые бойцы и военные медики от всей души благодарят крымских женщин за удобные костюмы, которые изготавливают для разных времен года. В этом раз целую партию таких костюмов вручили эвакуационной группе, перекинутой для выполнения задач на южное направление. Еще по по просьба ребят собрали весь набор постельных принадлежностей для блиндажей, а еще личные вещи для ребят.

Все работают, все всегда в готовности, у нас нет бойцов, которые могут сказать «нет». Сказали новое место, сразу же приступили к выполнению задач, даже не успев обустроиться. Все понимают, что за нами мир. От всей души спасибо Крыму, крымским мастерам, очень вовремя откликнулись, нас сюда только перекинули и просто помощь незаменима, — отметил боец с позывным «Ураган».

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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