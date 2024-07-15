Жители Крыма помогли прифронтовому госпиталю Запорожского направления

Жители полуострова по просьбам военных медиков собрали партию медицинских изделий и средств личной гигиены для раненных ребят и военных медиков в рамках проекта «Народный фронт. Все для победы». Военные врачи сердечно поблагодарили крымчан за постоянную поддержку.

У крымчан появилась добрая традиция — ежесезонно собирать партию помощи для прифронтовых госпиталей зоны СВО. Это вещи и средства личной гигиены, которые раздают поступающим раненным ребятам.

Ребята поступают после боёв, чаще всего вообще без ничего. Благодаря вам у нас есть возможность сделать их восстановление максимально комфортным. Это очень дорогого стоит, это настоящая сердечная забота, — поделился военный медик с позывным «Мордвин «.

Собрать партию одежды, зубных щеток, бритвенных станков, стирального порошка и личных средств помогли профсоюзы почты Крыма. Вместе с ними Народный фронт передал партию высокоточных медицинских изделий.

Наши крымские промышленники продолжают совершенно бесплатно делать медицинские спицы и стержни для военных хирургов. Это высокоточная помощь, которая помогает спасать руки и ноги наших бойцов после ранений, — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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