Жители Крыма, поверив мошенникам, перевели за неделю более 20 миллионов рублей

– звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур и сотрудников Росфинмониторинга;

– «безопасный» счет;

– ваш родственник попал в ДТП;

– покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

– инвестиции в акции компании.

Через ЗВОНКИ обмануты 22 человека

Полиция Крыма настоятельно рекомендует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился собеседник).

В полицию Симферопольского района обратилась местная жительница. Она сообщила, что на мобильный телефон ее несовершеннолетнего сына поступил звонок от неизвестного, который представился преподавателем школы, где учится ребенок. «Учитель» сообщил мальчику, что на имя его родителей оформлен кредит, средства с которого идут на финансирование вооруженных сил соседнего государства. Следуя указаниям злоумышленника, ребенок оформил кредит с телефона матери и перевел 680 тысяч рублей на продиктованный мошенником счет, думая, что помогает «разоблачить» преступников.

Жителю Керчи на мобильный телефон поступил звонок якобы от сотрудника компании, занимающейся установкой и обслуживанием домофонов. Под предлогом получения нового ключа, лжесотрудник попросил сообщить ему код из смс-сообщения. Затем в мессенджере Ватсап мужчине поступил звонок уже от «сотрудника Госуслуг», который сообщил ему, что злоумышленники получили доступ к персональным данным и уже пытаются оформить кредит. Для того чтобы предотвратить операцию, мошенник перенаправил керчанина на другого «специалиста», который посоветовал оформить встречный, так называемый «зеркальный» кредит, и эти деньги положить на «безопасный счет». Последовав рекомендациям, мужчина перевел 130 тысяч рублей на продиктованный мошеннический счет.

ЗАПОМНИТЕ! СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НЕ ЗВОНЯТ ПОСРЕДСТВОМ МЕССЕНДЖЕРОВ! НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ!

8 звонков были осуществлены по схеме «ВАШ РОДСТВЕННИК ПОПАЛ В ДТП»

Злоумышленники звонят пожилым гражданам и представляются сотрудниками правоохранительных органов, медицинскими работниками, следователями, адвокатами или даже членами семьи. Они убеждают пенсионеров, что их близкие попали в страшную автомобильную аварию или стали ее виновниками, а для того чтобы им помочь, необходимо передать деньги доверенному лицу.

За минувшую неделюжители полуострова, желая помочь своим близким и родным,передалимошенникам более 2 миллионов рублей.

В полицию обратилась жительница Симферопольского района, сообщившая, что ее пожилая родственница стала жертвой мошенников. Злоумышленники, действуя по отработанной схеме, сообщили пенсионерке, что ее внучка попала в ДТП и нуждается в финансовой помощи. Собрав все свои сбережения, женщина была готова передать их курьеру, однако тот деньги не взял. Казалось бы, схема мошенников провалилась, однако те, не желая спускать с крючка жертву, перезвонили в мессенджере несовершеннолетнему внуку пенсионерки: «следователь» настоятельно рекомендовал предназначенные для передачи курьером деньги перевести на специальный счет. Последовав указаниям, юноша перевел около 300 тысяч рублей.

Полиция призывает граждан быть бдительными и обязательно рассказать родным и близким о существовании мошеннических схем «Ваш родственник попал в ДТП». Когда поступают такие телефонные звонки, важно сразу же прекратить разговор!

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ обмануто 27 человек

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась приехавшая на отдых женщина почтенного возраста. Заявительница рассказала, что в мессенджере Телеграм ей пришло сообщение якобы от сотрудника Росфинмониторинга, который утверждал, что ее сбережения под угрозой. Поверив написанному в телефоне, пенсионерка перевела на «безопасный счет» мошенников более 6 миллионов 500 тыс. рублей.

Житель Феодосии лишился более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Неизвестные, представившиеся специалистами одной из биржевых компаний, убедили его в возможности быстрого и легкого заработка на инвестициях. Они приводили примеры успешных сделок и всячески подогревали интерес. Под их руководством мужчина начал переводить деньги через онлайн-обменник на созданный мошенниками криптокошелек. Поначалу схема работала, создавая иллюзию успешных инвестиций. Однако, когда мужчина захотел вывести прибыль, «помощники» куда-то пропали.

УСТАНОВКА СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

По такой схеме своих накоплений лишилась жительница Феодосии.

Женщина, обратившись в полицию, рассказала, что через онлайн-сервис бесплатных объявлений продавала кондиционер. Вскоре с ней связался потенциальный покупатель, который выразил готовность приобрести товар. «Покупатель» отправил заявительнице ссылку, перейдя по которой она попала на сайт-двойник. Ничего не подозревая, крымчанка ввела данные своей банковской карты, надеясь вскоре получить деньги от продажи, однако вместо этого ей пришло сообщение о списании более 16 тысяч рублей.

Как распознать телефонного мошенника?

– отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;

– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

– не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

– не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

– не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

– не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться;

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба МВД по Республике Крым (видео УМВД России по Камчатскому краю)