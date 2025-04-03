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Жители Крыма рассказали, кого считают идеальным руководителем
фото: pxhere.com

Жители Крыма рассказали, кого считают идеальным руководителем

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:17 03.04.2025

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма, имеющие опыт работы в качестве подчиненного.

На вопрос о гендерной принадлежности лучшего начальника в их жизни, 63% жителей Крыма назвали таковым мужчину. Для 17% идеальным руководителем была женщина. Примечательно, что жительницы Крыма чаще восхищаются начальницами-женщинами, чем мужчины (35 и 10% соответственно). У каждого пятого нет четкого мнения по данному вопросу: «Там, где ценится внимательность к деталям, хороша женщина-руководитель, а мужчины сильны в оперативных решениях»; «Пол не имеет значения — главное, профессионализм»; «Ключевое слово — адекватность».

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Идеальный руководитель для молодых специалистов до 24 лет — едва разменявший 40 лет профессионал. У подчиненных 25—35 лет лучше всего складываются рабочие отношения с 43-летними управленцами. В 35—45 лет лучше контакт с руководителями в возрасте 45—46 лет. В 45—50 лет — эффективнее работается с управленцами-ровесниками. После 50 лет — с руководителями чуть младше по возрасту.

Время проведения: 1—31 марта 2025 года

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