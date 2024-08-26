Жители Крыма рассказали, кому готовы дать деньги в долг

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие работающие экономически активные граждане из Крыма.

Если нужны деньги, то каждый пятый чаще всего обращается в банк за кредитом, 10% — берут взаймы у родственников, 5% — у друзей, 1% одалживает у коллег. Берущих в долг у работодателя не набралось и 1%. 63% опрошенных вообще не берут денег в долг. В банк чаще предпочитают обращаться мужчины (26% против 14% женщин). Граждане в возрасте от 35 и старше также чаще идут брать кредит, тогда как те, кто моложе, предпочтут взять в долг у родственников. Кому обычно одалживают деньги: 27% опрошенных чаще всего дают в долг родственникам, 23% — друзьям, 7% — коллегам. 38% никому не дают взаймы никому, — сообщили в пресс-службе сервиса.