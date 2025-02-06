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Жители Крыма рассказали о главных факторах при выборе работы
фото: pikist.com

Жители Крыма рассказали о главных факторах при выборе работы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:15 06.02.2025

Главным фактором для жителей Крыма при выборе работы является высокий уровень оплаты труда. В топ-3 также адекватность руководства и стабильная работа компании. В опросе сервиса  SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные жители Крыма.

Главный фактор для жителей Крыма при выборе работы — высокий уровень оплаты труда (62%), на втором месте — адекватность руководства (34%), на третьем — стабильность компании (32%). Перспективы карьерного роста важны для 28% соискателей, для 26% — комфортная психологическая обстановка. Каждый четвертый (25%) обращает внимание на расположение места работы, 20% — на перспективы личностного роста. Для 13% респондентов необходимы гарантии сохранения жизненного баланса, для 12% — прозрачные процессы в компании. Для 11% важно наличие компенсационного пакета.

Мужчины при выборе работодателя чаще ориентируются на достойную оплату труда, адекватность непосредственного руководителя и наличие интересных задач. Женщинам важнее устойчивость компании, перспективы карьерного роста, комфортная обстановка на работе, удобное расположение и отсутствие помех для личной жизни.

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Горожане до 34 лет при выборе работы чаще обращают внимание на адекватность руководства и возможности для карьерного роста. Для тех, кто старше, важнее высокий уровень оплаты труда, стабильность и комфортная психологическая обстановка на рабочем месте.

Чем выше доход у жителей Крыма, тем важнее для них становится фактор высокой оплаты труда, а также эффективность процессов в компании. Те, кто получает менее 50 тыс. руб. больше ориентированы на адекватность начальства, комфорт на рабочем месте и возможность работать без ущерба для личной жизни.

Топ-3 наиболее важных факторов выбора места работы, по мнению рекрутеров, — конкурентоспособная зарплата (91%), удобное расположение места работы (53%) и адекватность начальства (44%).

Время проведения: 23—30 января 2025 года

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