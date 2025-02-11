Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Жители Крыма рассказали, сколько готовы потратить на презенты на День святого Валентина
Новости Республики
Жители Крыма рассказали, сколько готовы потратить на презенты на День святого Валентина
иллюстрация: pxhere.com

Жители Крыма рассказали, сколько готовы потратить на презенты на День святого Валентина

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:07 11.02.2025

В опросе сервиса  SuperJob приняли участие экономически активные горожане из Крыма.

11% жителей Крыма намерены сделать подарок на День святого Валентина своей супруге или супругу, 6% — любимому человеку, а по 1% — детям, родным, друзьям и родителям. Большинство же участников опроса сообщили, что не планируют кого бы то ни было одаривать 14 февраля (82%).

Какую же сумму готовы потратить респонденты на подарки? Мужской бюджет оказался больше женского: подарок парня девушке в среднем обойдется в 4300 рублей, девушки — парню — в 2800 рублей; презент от мужа для жены — в 3800 рублей, от жены для мужа — в 3000 рублей.

Узнайте больше:  В Крыму продадут санаторий "Форос"

Время проведения: 2—10 февраля 2025 года

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: праздники в Крыму

праздники в Крыму

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x