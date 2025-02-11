Жители Крыма рассказали, сколько готовы потратить на презенты на День святого Валентина

В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные горожане из Крыма.

11% жителей Крыма намерены сделать подарок на День святого Валентина своей супруге или супругу, 6% — любимому человеку, а по 1% — детям, родным, друзьям и родителям. Большинство же участников опроса сообщили, что не планируют кого бы то ни было одаривать 14 февраля (82%).

Какую же сумму готовы потратить респонденты на подарки? Мужской бюджет оказался больше женского: подарок парня девушке в среднем обойдется в 4300 рублей, девушки — парню — в 2800 рублей; презент от мужа для жены — в 3800 рублей, от жены для мужа — в 3000 рублей.

Время проведения: 2—10 февраля 2025 года

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