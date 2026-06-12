Жители Крыма сдали нормативы ТехноГТО на золотые значки

С марта по май 2026 года состоялась вторая масштабная сессия очной сдачи ТехноГТО. Участники сдавали нормативы по всем 13 направлениям, которые входят в комплекс технологической грамотности и охватывают ключевые сферы: от кибербезопасности и применения БАС до электроники, технологий связи и блогинга. По результатам весенней сдачи обладателями золотых значков ТехноГТО стали 299 участников из 39 регионов. Награды будут вручены в рамках осенней сессии сдачи ТехноГТО в сентябре этого года на очных площадках, прошедших отбор.

Первыми обладателями золотых значков ТехноГТО в Республике Крым стали:

Кирилл Фомин, ученик СОШ №4 (г. Судак), сдавший нормативы «Электроника дома» и «Цифровое моделирование и производство»;

Антон Пушков, студент Симферопольского политехнического колледжа им. Л.С. Голицына (г. Симферополь), который успешно прошел испытания по направлениям «Технологии игр» и «Фактчекинг».

Участники сдали нормативы на очной площадке ТехноГТО в Севастополе.

Осенняя сессия сдачи нормативов ТехноГТО на золотые значки стартует в сентябре 2026 года. Для участия необходимо предварительно заработать цифровой серебряный значок: успешно сдать на сайте как минимум пять онлайн-нормативов и продемонстрировать уверенные знания в разных областях технологической грамотности. На очном этапе участникам предстоит подтвердить свои знания на практике и выполнить комплексные кейсовые задания. Золотой значок ТехноГТО присуждается за два успешно пройденных любых очных норматива. Ежегодно данные об обладателях золотых значков ТехноГТО передаются в государственный информационный ресурс (ГИР) о лицах, проявивших выдающиеся способности.

ТехноГТО – комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. Все задания максимально приближены к реальным ситуациям: от настройки безопасного интернета до работы с нейросетями, навигационными приложениями и ведения социальных сетей. В 2025/2026 учебном году комплекс ТехноГТО включен в Приказ Министерства просвещения РФ об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов – благодаря этому данные об обладателях золотых значков ТехноГТО передаются в государственный информационный ресурс (ГИР) о лицах, проявивших выдающиеся способности, и вузы могут начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ за это достижение.

По информации Президентской платформы «Россия – страна возможностей»