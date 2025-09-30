Прямо сейчас:
Жители Крыма смогут получить налоговый вычет на спорт за супругов и ГТО ежегодно
фото: pikist.com

Жители Крыма смогут получить налоговый вычет на спорт за супругов и ГТО ежегодно

30.09.2025

Народный фронт предлагает расширить право получения налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги для супруга и родителей, а также устранить несправедливость в получении вычета при успешной сдаче норм ГТО. В Крыму выплату за платные занятия спортом можно получить с 2022, а за ГТО с этого года.

Инициатива включает два ключевых направления: расширение права получения налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги для супруга и родителей, а также изменение порядка предоставления вычета за сдачу норм ГТО. В настоящее время вычет при успешной сдаче ГТО предоставляется только раз в три года гражданам от 18 до 40 лет, поскольку диспансеризация в этой возрастной группе проводится с такой периодичностью. Инициатива Народного фронта предусматривает право на ежегодное получение налогового вычета при успешной сдаче норм ГТО, независимо от года прохождения диспансеризации.

Эти инициативы нашли прямое отражение в поручении Президента РФ, которым Правительству совместно с движением поручено разработать механизмы предоставления соответствующих налоговых льгот.

Эксперты Народного фронта отмечают что, учитывая добровольный характер соответствующих расходов и их очевидную социальную ориентированность, предлагаемая мера не окажет существенного влияния на доходную часть бюджета.

Распространение возможностей налогового вычета и создания максимально доступных условий для его получения по всей стране, включая наш Крым, нужное решение. Все 4 года идёт процесс реализации этой идеи, в этом году помимо платных занятий спортом вычет можно получить и за ГТО. Главное, чтобы как можно больше жителей нашей страны знали об этих возможностях и пользовались ими!, — отметил представитель Народного фронта в Крыму, Вице-чемпион мира по тяжелой атлетике Артем Иванов. 

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

