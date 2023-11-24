Жители многоквартирников ликуют — посуточная аренда под угрозой исчезновения

Рынок краткосрочной аренды, отмечает Мир Квартир, снова бурлит. Возмущение предпринимателей вызвал проект закона, который предполагает получение 75% согласия собственников многоквартирного дома на право сдавать в нем отдельные квартиры в найм. Арендодатели констатируют, что это требование практически невыполнимо. А их соседи, скрестив пальчики за спиной, тихонько радуются неожиданно свалившемуся на них счастью. Дождутся ли они покоя и тишины?

Хотели как лучше

Мы уже писали о том, что стало последней каплей для появления этого нормативного акта. Тогда, по решению Конституционного Суда РФ у наших креативных законодателей появилась обязанность подготовить и принять закон, который будет учитывать права и законные интересы всех собственников жилья, а не только тех, кто свое жилье сдает в аренду.

Депутаты думали недолго и внесли на рассмотрение в Госдуму проект, по которому арендодатели должны стать индивидуальными предпринимателями или самозанятыми, а также обязаны получить согласие на осуществление своей деятельности не менее чем от 75% соседей дома, где квартира сдается в аренду посуточно.

Не нужно быть гадалкой, чтобы понимать, что подобная норма в наших реалиях невыполнима. Возьмите, например, высотку на 6000 квартир (и 4500 собственников), попробуйте провести там собрание и получить согласие всех соседей!

Кроме того, в жилищном законодательстве страны есть нормы, например, касающиеся обустройства подъездов МКД, о которых депутатам тоже должно быть известно. Там решения принимаются собственниками только этого конкретного подъезда, где планируются изменения. Такие, как ремонт или возведение дверей в тамбурах и прочих перегородок. Но решение по посуточной аренде при этом должен принимать весь дом целиком.

Уберизация не пройдет

Складывается впечатление, что эти жесткие требования по количеству согласных соседей появились в проекте не просто так, и законодатель пытается вернуть гостиничный бизнес в привычное, традиционное русло.

Охватившая весь мир уберизация экономики принесла полезные плоды далеко не везде. На российской почве она прижилась легко и глубоко, но результаты оказались не такими однозначными, как на Западе. Особенно хорошо это видно на примере сервиса такси и гостиничного хозяйства.

Вместо привычных централизованных автопарков с ежедневным контролем выходящих на линию водителей мы получили виртуальный сервис, не отвечающий абсолютно ни за что, в котором пассажир оказался один на один со своими проблемами. А рынок, в свою очередь, был монополизирован одним монстром, который сначала разорил всех демпингом, а теперь диктует цены на своих условиях.

И если в такси хотя бы остались рабочие места, то гостиничный рынок различные «букинги» просто добили. Придавленные пандемией отели в большинстве своем так и не восстановили прежние позиции и теперь массово распродаются по всей стране под офисы и апартаменты поштучно.

Причем прошедшая до этого Зимняя олимпиада показала, что номерной емкости в стране катастрофически не хватает. И по этой причине въездной и местный туризм до сих пор не развиваются, как уже давно были должен. Нет ни мест, ни уровня сервиса, ни мер государственной поддержки. Так нужна ли нам неконтролируемая аренда в частном секторе, которая мешает развитию целой отрасли?

Последний бастион

С самого зарождения и до сих пор аренда жилья похожа на черную дыру, в которую все входит, но ничего не выходит. Правила есть в законодательстве, но их никто не соблюдает. Арендатора могут выселить в любой момент. Имущество арендодателя застраховать нельзя. Договоры аренды тотально не подписываются. Налоги платят лишь единицы.

Государство уже давно пытается навести порядок в этой сфере, но пока безрезультатно. Возможно теперь, через проведение собраний, такие квартиры будут выведены из тени. Если законопроект, уже прошедший первое чтение, будет принят, то у соседей появится реальный инструмент, с помощью которого они смогут как минимум сообщить о нарушении куда следует.

Хотя получить по объектам аренды информацию не так уж и сложно. Достаточно, наконец, просто плотно поработать с порталами объявлений о недвижимости, которые, принимая участие в бронировании, тоже являются налоговыми агентами, но почему-то не предоставляют отчетность в фискальные органы.

Рано или поздно рынок аренды начнет работать по-белому, как это произошло со всеми другими субъектами финансово-хозяйственной деятельности в стране. Особенно сейчас, когда стоимость коммунальных услуг выросла до небес. А собственники квартир с посуточной арендой, извлекая прибыль, никак не компенсируют жилому дому повышенные затраты на его содержание.

источник: Мир Квартир