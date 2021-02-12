Жители осаждённого Севастополя получат по 75 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин распорядился выделить ветеранам Великой Отечественной войны, имеющим статус жителей осаждённого Севастополя, по 75 000 рублей.

Распоряжение

Согласно документу, Министерству финансов России выделят 83,175 млн. рублей. Средства поступят из резервного фонда Правительства РФ.

Напомним, в марте 2020 года Секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор города Михаил Развожаев на встрече с Главой государства выступил с предложением присвоить статус ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя. Владимир Путин поддержал его инициативу. Законопроект был принят Госдумой и подписан Президентом в декабре минувшего года.

Единоразовую выплату 9 мая 2020 года получили все ветераны Великой Отечественной войны, но жители осажденного Севастополя тогда не имели статуса ветерана и не могли претендовать на выплаты.

В январе 2021 года председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе Второго социального онлайн-форума «Единой России» поддержал предложение о единоразовой выплате жителям осаждённого Севастополя, внесённое депутатом Совета Ленинского МО города, руководителем ОНФ в Севастополе Ларисой Мельник.

Таких ветеранов в городе-Герое насчитывается немногим более 1 тысячи человек.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей. Расскажи друзьям!

Telegram-канале . Подпишись! Срочные сообщения – в. Подпишись!

Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже ✎..