Жители освобожденных городов Донбасса благодарят молодёжь Крыма за помощь

Прошло уже 6 гуманитарных миссий крымских студентов вместе с Молодёжкой Народного фронта на Донбасс. Наши ребята помогают передавать помощь бойцам, разбирать завалы и поддерживать жителей освобожденных посёлков, сортировать гуманитарные грузы со всей России.

Бабушки и дедушки просто начинали плакать, когда видели нас. У людей настолько сильно горят глаза, они видят, что к ним снова приехали и снова помочь. Было очень приятно видеть по людям то, что мы им действительно нужны и то, что когда вот вы помогли и заходите к бабушке, она сидит, говорит, как сильно она ждала…, — рассказала участница Молодёжки НФ, крымская студентка Елизавета Гончарова.

Все участники гуманитарных поездок продолжают свою волонтерскую деятельность в Крыму, поддерживают бойцов, плетут маскировочные сети вместе с Народным фронтом. А уже в августе готовится 7 миссия крымской Молодёжи на Донбасс.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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