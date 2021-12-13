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При выдаче кредитов банкам запретят навязывать дополнительные услуги
Фото: duma.gov.ru

Жители России третий месяц подряд берут рекордное количество кредиток

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Россия 14:11 13.12.2021

Банки за ноябрь выдали 1,8 млн кредитных карт – на 3% больше, чем за октябрь 2021 года, а также на 68% больше, чем за ноябрь прошлого года, следует из данных «Кредистории», располагающей информацией о примерно 97% банковских заемщиках.

Таким образом, россияне третий месяц подряд устанавливают рекорд по количеству открытых за один месяц кредитных карт. Прошлый рекорд был установлен в октябре, когда банки выдали населению 1,75 млн кредитных карт, а предыдущий – в сентябре (1,56 млн карт).

Среди 30 регионов, в которых население взяло в ноябре наибольшее количество кредитных карт, наибольший рост выдач в годовом выражении (по отношению к ноябрю 2020 года) был в Иркутской области (на 79%), Ставропольском крае (84%) и Пермском крае (91%), наименьший – в Тюменской области (48%), Новосибирской области (46%) и Санкт-Петербурге (42%). В Москве рост выдач кредитных карт был чуть ниже среднего по стране (62%).

Сегмент кредитных карт уставил очередной рекорд на фоне высокого потребительского спроса, растущих инфляционных ожиданий и относительно низких процентных ставок. Не исключено, что количественный рост выдач кредитных карт не достиг своего предела, а новый рекорд будет побит по итогам декабря, – цитирует пресс-служба генерального директора Объединённого Кредитного Бюро («Кредистории») Артура Александровича.

КРЕДИСТОРИЯ (ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО)

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Одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами Бюро являются Сбербанк, Experian и Группа “Интерфакс”.  Услугами Бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По итогам ноября 2021 года Бюро хранит информацию о 521 млн кредитах и займах.

Официальные сайты — bki-okb.ru и credistory.ru.

Жители России третий месяц подряд берут рекордное количество кредиток

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