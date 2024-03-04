Жители Сакского района помогли обезопасить позиции ПВО в Крыму

Сразу несколько партий строительных плит бесплатно передали из Ореховского поселения Сакского района для защиты крымских позиций противовоздушных войск по запросам бойцов. Помощь нашли местные власти и активные жители в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

С запросом строительной поддержки в Народный фронт крымские бойцы ПВО обратились недавно и именно в Сакском районе первыми нашли нужную помощь.

Защитники нашего неба настоящие герои! А крымчане — помощники фронта! Огромное спасибо Ореховскому поселению — на запрос срочной дорогостоящей помощи вместе откликнулись местные власти и житель села Арсен Билялов. Эта помощь незаменима для ребят, — рассказала руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Передача стройпомощи шла с утра и до поздней ночи, а уже утром следующего дня ребята демонстрировали настоящие чудеса против массированной атаки врага на Крым.

Спасибо, помощь очень важна прямо сейчас. Ваше небо будет под надежной защитой. Будем и дальше делать всё возможное! — благодарит крымчан боец с позывным «Сокол».

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму