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Жители Севастополя могут получить именную «Пушкинскую карту»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Жители Севастополя могут получить именную «Пушкинскую карту»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:35 01.09.2021

Сегодня стартовала всероссийская программа «Пушкинская карта». Каждый гражданин в возрасте от 14 до 22 лет может отправить заявку через портал госуслуг, зарегистрироваться в мобильном приложении «Госуслуги.Культура» и получить именную электронную карту, на которую государство раз в год будет начислять средства для покупки билетов в музеи, театры и другие учреждения культуры.

С 1 сентября по 31 декабря 2021 года обладатели «Пушкинской карты» смогут потратить 3 тысячи рублей. Номинал карты в 2022 году составит 5 тысяч рублей — их можно будет израсходовать в течение 12 месяцев.  Новые деньги на карту государство будет начислять 1 января каждого года, пока её обладателю не исполнится 23.  Карта выпускается в виртуальном формате, однако в отделении РНКБ можно заказать и пластиковую карту с уникальным дизайном, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Участниками программы могут стать около 41 тысячи жителей Севастополя. К проекту уже подключились 10 учреждений культуры города: Севастопольский академический русский драматический театр им. А.В. Луначарского, театр юного зрителя, академический театр танца им. В. А. Елизарова, Севастопольский центр культуры и искусства, Дворец культуры рыбаков, музей-заповедник «Херсонес Таврический», Музей героической обороны и освобождения Севастополя, Российская государственная художественная галерея, музей «Подземный Севастополь», парк живой истории «Федюхины высоты».

Жители Севастополя могут получить именную «Пушкинскую карту»

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