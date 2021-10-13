Жители Севастополя могут получить налоговый вычет, если активно занимаются спортом

С 2022 года жители Севастополя могут получить социальный налоговый вычет за платные физкультурно-оздоровительные услуги. Такая мера действует не только в Севастополе, но и по всей стране.

Налоговый вычет можно получить за занятия в организациях, для которых физическая культура и спорт – основной вид деятельности. Например, если человек занимался в спортивных секциях, покупал абонемент в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы к налоговому вычету. Для этого необходимо предоставить документы, которые подтверждают оплату физкультурно-оздоровительных услуг, а именно – копию договора на оказание услуг и кассовый чек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Для включения в вышеуказанный перечень организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги, могут подать необходимые документы в управление по делам молодежи и спорта города Севастополя до 15 октября 2021 года включительно, с 10:00 до 17:00, по адресу: г. Севастополь, ул. Репина, 18, тел. (8692) 24-10-38.

При этом организация, которая предоставляет услуги, должна быть включена в перечень физкультурно-оздоровительных организаций, утверждённых Министерством спорта РФ. Для этого необходимо выполнить ряд условий:

физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности;

в штате должны работать сотрудники, имеющие образование в области физической культуры и спорта не ниже среднего профессионального;

организации не должны быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг;

ОКВЭД должны включать в себя непосредственное оказание услуг по физическому развитию и физической подготовке.