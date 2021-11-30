Жители Севастополя могут пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. Бесплатное

Жители Севастополя до 2 декабря могут бесплатно пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Акция проходит в рамках дня борьбы со СПИДом, который традиционно отмечается 1 декабря.

Анализ проводится с помощью быстрых тестов по слюне — ее собирают ватной палочкой по верхней и нижней десне. Результат можно узнать через 20 минут. Его точность составляет 93% при наличии ВИЧ и 99,9% при его отсутствии, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Пройти анонимное тестирование можно в двух кабинетах:

в городской инфекционной больнице (улица Коммунистическая, 40, обособленное помещение с торца главного входа, слева от ворот) – до 1 декабря, с 9:00 до 15:00;

в «Молодёжном центре женских инициатив» (улица Шостака, 5) – до 2 декабря, с 10:00 до 14:00.

Узнать дополнительную информацию о тестировании можно по телефону: +7 (8692) 55-05-68.

Также в рамках акции ко Дню борьбы со СПИДом волонтеры и социальные работники проводят по городу анкетирование, раздают информационные материалы и барьерные средства защиты.

Напомним, что бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ можно пройти не только сейчас, но и в течение всего года – в городском СПИД-центре на улице Лазаревской, 9.