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С 16 по 24 июля Центр борьбы и профилактики СПИДа проводит акцию: каждый севастополец сможет бесплатно сдать анализы на ВИЧ-инфекцию. Тестирование будут проводить с помощью быстрых тестов по слюне. В дни проведения акции получить быстрый тест сможет каждый желающий в «Молодёжном центре женских инициатив» на улице Брестской, 18А (второй этаж). Кроме того, 23 июля на площади Нахимова будет работать мобильная амбулатория. Помимо тестирования там будут организованы консультации по профилактике ВИЧ-инфицирования. Напомним, в 2019 году более четверти жителей Севастополя прошли тестирование на ВИЧ инфекцию. За последние пять лет охват населения скринигом увеличился впятеро. Новые случаи заболеваемости в прошлом году были выявлены у 335 человек. Всего, по официальным данным, в городе более двух тысяч пациентов с ВИЧ-инфекцией. Лечение проводится на базе городской инфекционной больницы. Антиретровирусными препаратами пациенты обеспечены в полном объёме. Важность своевременной диагностики ВИЧ-инфекции трудно переоценить, тем более в случае бессимптомно протекающей стадии заболевания. Только раннее выявление вируса может помочь предотвратить полное разрушение иммунной системы больного благодаря лечению, а значит – увеличить его шансы на более продолжительную и комфортную для него жизнь.

Жители Севастополя могут сдать анализы на ВИЧ. Бесплатно

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:46 13.07.2020

С 16 по 24 июля Центр борьбы и профилактики СПИДа проводит акцию: каждый севастополец сможет бесплатно сдать анализы на ВИЧ-инфекцию.

Тестирование будут проводить с помощью быстрых тестов по слюне, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В дни проведения акции получить быстрый тест сможет каждый желающий в «Молодёжном центре женских инициатив» на улице Брестской, 18А (второй этаж).

Кроме того, 23 июля на площади Нахимова будет работать мобильная амбулатория. Помимо тестирования там будут организованы консультации по профилактике ВИЧ-инфицирования.

Напомним, в 2019 году более четверти жителей Севастополя прошли тестирование на ВИЧ инфекцию. За последние пять лет охват населения скринигом увеличился впятеро. Новые случаи заболеваемости в прошлом году были выявлены у 335 человек. Всего, по официальным данным, в городе более двух тысяч пациентов с ВИЧ-инфекцией. Лечение проводится на базе городской инфекционной больницы. Антиретровирусными препаратами пациенты обеспечены в полном объёме.

Важность своевременной диагностики ВИЧ-инфекции трудно переоценить, тем более в случае бессимптомно протекающей стадии заболевания. Только раннее выявление вируса может помочь предотвратить полное разрушение иммунной системы больного благодаря лечению, а значит – увеличить его шансы на более продолжительную и комфортную для него жизнь, — подчёркивают специалисты.

Жители Севастополя могут сдать анализы на ВИЧ. Бесплатно

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