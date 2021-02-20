Жители Севастополя могут выбрать объекты для благоустройства с помощью единой платформы

В Российской Федерации впервые создана единая платформа для голосования за объекты благоустройства. Проект реализован Минстроем России совместно с АНО «Диалог Регионы».

Общероссийская платформа, которая запускается в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», будет по-настоящему прозрачным механизмом. Она упростит получение обратной связи от граждан во всех регионах страны, поможет местным властям сформировать списки территорий на благоустройство, а также учесть потребности жителей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-премьер-министр РФ Марата Хуснуллина.

Цель проекта – максимально упростить участие людей в жизни города и сделать так, чтобы проекты благоустройства отвечали потребностям местных жителей.

Севастопольцы смогут принять участие в голосовании на сайте https://92.gorodsreda.ru . Для этого нужно авторизоваться с помощью аккаунта из социальных сетей или учетной записи портала Госуслуги.

Голосование во всех субъектах пройдет в течение одного месяца — с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года.

В Севастополе похожий проект реализуется с 2017 года. В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города благоустроено восемь общественных пространств:

капитальный ремонт сквера у женской консультации, пр-т Ген. Острякова, 36;

капитальный ремонт сквера на пл. Геннериха,ул. Героев Севастополь, 40;

капитальный ремонт сквера по ул. Ласпинская, п. Орлиное, Орлиновского муниципального округа;

капитальный ремонт территории у «Мемориала погибшим воинам» по ул. Лесная;

капитальный ремонт сквера от ул. Маринеско 4-6 до рынка Шевченковский (ВМО Гагаринский МО);

капитальный ремонт сквера в районе дома № 15 по ул. Солнечной, Балаклавский район;

ремонт сквера у памятного знака линкору «Севастополь»; капитальный ремонт сквера по ул. Павла Корчагина, 16.

В 2020 году в рамках этой программы благоустроено пять общественных пространств: капитальный ремонт сквера имени Бузина, капитальный ремонт зеленой зоны между домами № 19-21 по ул. Колобова и ГБДОУ Детский сад №125», капитальный ремонт сквера БРУ имени Горького, капитальный ремонт зеленой зоны спортивной площадки и сквер, п. Первомайка, ул. Разъездная, д.1 (за клубом), капитальный ремонт сквера И. Голубца.