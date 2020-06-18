Жители Севастополя получат пособие по безработице на 3 тысячи больше

Правительство России увеличило размер минимального пособия по безработице. Соответствующее постановление подписано. Так, минимальное пособие по безработице увеличивается с 1500 рублей до 4500 рублей. В документе определены и иные меры соцподдержки безработных граждан.

Гражданам, которым пособие по безработице назначено в размере минимальной величины за май-июль текущего года, устанавливается пособие в размере 4500 рублей. Безработным, утратившим после 1 марта право на получение пособия в связи с истечением периода его выплаты, пособие будет продлено на 3 месяца, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления занятости Департамента труда и социальной защиты населения Сергея Махонина.

Изменения коснулись также индивидуальных предпринимателей, закрывших свою предпринимательскую деятельность после 1 марта. Теперь они могут рассчитывать на ежемесячное пособие в размере 12 130 рублей. Воспользоваться правом на такую меру соцподдержки можно будет до 1 октября.

Индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность в установленном порядке после 1 марта и признанным безработными, пособие по безработице устанавливается в размере МРОТ на три месяца. За его назначением необходимо обратиться в городской Центра занятости, — сказал начальник управления занятости.

По словам Сергея Махонина, всем безработным, состоящим на учете в Центре занятости, размер пособия в июне-августе текущего года увеличится на 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье . В случае, если оба родителя являются безработными, выплата будет произведена одному из них.

Напомним, зарегистрироваться в качестве безработного возможно через портал «Госуслуг».

C 30 июня в городском Центре занятости открывается центр обслуживания граждан для подтверждения личности в единой системе идентификации и аутентификации. Специалисты службы занятости помогут подтвердить учетную запись и создать личный кабинет всем желающим.