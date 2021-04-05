Горячие новости
Главная | Бизнес в Крыму | Банки Севастополя | Жители Севастополя в 2020 году совершили 62 миллиона безналичных платежей

crimeapress_news

реклама в крыму
Платёжная система "Мир" анонсирует запуск проекта "Карта жителя Республики Крым"

Жители Севастополя в 2020 году совершили 62 миллиона безналичных платежей

Опубликовал: КрымPRESS в Банки Севастополя 13:39 05.04.2021

За 2020 год на территории региона с использованием платежных карт было совершено более 62 млн операций по оплате товаров и услуг. Их общая сумма превысила 41 млрд рублей. К началу 2021 года жителям Севастополя выдано почти 650 тысяч платежных карт, что на 9,7% больше, чем год назад. Количество электронных терминалов в Севастополе за год увеличилось на 34%, сейчас их около 9900.

Платежный сервис уверенно используется в обиходе жителями региона, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Михаила Бежана. – Тем более, что все больше торговых точек в Севастополе предоставляют покупателям возможность совершать безналичные платежи: за год в регионе выросло на треть количество электронных терминалов для оплаты товаров и услуг. У севастопольцев есть выбор: платить наличными или с помощью банковской карты, и часто выбор делается в пользу второго из-за легкости и простоты использования.

По сравнению с 2019 годом количество безналичных операций с использованием платежных карт в 2020 году увеличилось в 2,6 раза, а объем операций вырос в 2,2 раза.

При этом больше, чем на 5 % сократились операции по снятию наличных денег: до 12,8 млн единиц. По итогам 2020 года их объем составил около 94 млрд рублей.

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.