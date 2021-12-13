Жители Севастополя задолжали более 159 миллионов имущественных налогов

В Налоговой службе Севастополя напоминают: срок уплаты имущественных налогов истек 1 декабря и у физических лиц, своевременно не произведших оплату – образовалась задолженность.
В настоящее время общая сумма долга по имущественным налогам составляет 159,8 миллионов рублей, в том числе по сроку уплаты 1 декабря 2021 года – 89,5 миллионов рублей. Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю рекомендует гражданам проверить и оплатить имеющуюся задолженность, – отмечают в пресс-службе ведомства.
С этой целью любой налогоплательщик может воспользоваться возможностями электронных сервисов сайта ФНС России. Самый доступный вариант заплатить через «Личный кабинет налогоплательщиков физических лиц».
Оплатить налоги также можно через группу сервисов «Уплата налогов и пошлин», который создан как точка входа к сервисам. Возможности сервисов, позволяют сформировать платежный документ и осуществить оплату в режиме онлайн.
Погасить задолженность также можно по квитанции в любом банковском отделении или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Уплаченные налоги избавят налогоплательщика от дополнительных расходов в виде пени за каждый календарный день просрочки, передачи дела о принудительном взыскании долга в суд и службу судебных приставов, ареста имущества и ограничения выезда за пределы России.
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