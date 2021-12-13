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Жители Севастополя задолжали более 159 миллионов имущественных налогов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 15:06 13.12.2021

В Налоговой службе Севастополя напоминают: срок уплаты имущественных налогов истек 1 декабря и у физических лиц, своевременно не произведших оплату – образовалась задолженность.

В настоящее время общая сумма долга по имущественным налогам составляет 159,8 миллионов рублей, в том числе по сроку уплаты 1 декабря 2021 года – 89,5  миллионов рублей. Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю рекомендует гражданам проверить и оплатить имеющуюся задолженность, – отмечают в пресс-службе ведомства.

С этой целью любой налогоплательщик может воспользоваться возможностями электронных сервисов сайта ФНС России. Самый доступный вариант заплатить через «Личный кабинет налогоплательщиков физических лиц».

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Оплатить налоги также можно через группу сервисов «Уплата налогов и пошлин», который создан как точка входа к сервисам. Возможности сервисов, позволяют сформировать платежный документ и осуществить оплату в режиме онлайн.

Погасить задолженность также можно по квитанции в любом банковском отделении или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Уплаченные налоги избавят налогоплательщика от дополнительных расходов в виде пени за каждый календарный день просрочки, передачи дела о принудительном взыскании долга в суд и службу судебных приставов, ареста имущества и ограничения выезда за пределы России.

Жители Севастополя задолжали более 159 миллионов имущественных налогов

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