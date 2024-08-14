Жители Севастополя активно заключают социальные контракты

Севастопольцы активно участвуют в заключении социальных контрактов. В городе социальный контракт реализуется с 2021 года. Помощь оказывается в четырёх направлениях: поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства, помощь в преодолении трудных жизненных обстоятельств и открытия своего дела.

Заключить социальный контракт могут малоимущие одинокопроживающие граждане и малоимущие семьи. То есть те, чей среднедушевой доход по независящим от них причинам ниже величин прожиточного минимума на душу населения в регионе. На сегодняшний день эта сумма составляет 15 762 руб. Кроме подтверждения низких доходов, заявителю необходимо иметь постоянную или временную регистрацию в Севастополе, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного специалиста отдела социального обслуживания управления труда и социальной защиты населения Гагаринского района Анну Куликову.

Осуществить мечту и открыть собственное дело социальный контракт помог Снежане Згерской. Получив помощь в виде 315 тысяч рублей, самозанятая закупила необходимое оборудование и открыла студию макияжа.

Я всегда хотела, чтобы моё дело развивалось. Но понимала, что для этого мне нужно своё пространство с новыми материалами для работы. Для этого я обратилась в социальную службу, где подготовила бизнес-план и прошла одобрение. До получения государственной социальной помощи на основании соцконтракта я снимала почасово рабочее место, – отмечает Снежана Згерская.

Подать заявление на предоставление государственной социальной помощи на основании соцконтракта можно через портал Госуслуг или в управление соцзащиты. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте департамента труда и соцзащиты населения.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя