Жители Севастополя готовятся к дачному сезону — что покупают из садовой техники?

На орошение сельхозугодий в Крыму направят более 31 млн кубометров воды
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:28 23.04.2026

Специалисты Авито проанализировали продажи товаров для дачи, строительства и ремонта, а также готовых строений и срубов на платформе. Выяснилось, что в I квартале 2026 года продажи садовой техники год к году выросли на 30%, а из строений жители Севастополя чаще всего покупали бытовки и дома.

Садовая техника

В этом году аналитики зафиксировали ранний рост продаж садовой техники — в I квартале 2026 года ее стали покупать на 30% чаще, чем годом ранее. Это говорит о том, что в этот раз жители Севастополя раньше начали готовиться к дачному сезону.

Готовые постройки

На Авито можно как найти подрядчиков для строительства любого объекта, так и купить готовую постройку. Среди готовых вариантом наибольшим спросом пользуются бытовки — на них приходится больше всего продаж (34%) в категории «Готовые строения и срубы» на платформе. Средняя цена составила 134 000 рублей. На втором месте — дома с долей 30%. Их средняя стоимость — 654 000 рублей.

Узнайте больше:  Сергей Миронов про онлайн-списание долгов за ЖКХ: "Понятно, что драть три шкуры хотят с граждан"

Тройку лидеров замыкают бани — на них пришлось 9% продаж в категории. Средняя стоимость составила 476 000 рублей. 5% продаж пришлось на теплицы. Их средняя цена — 15 000 рублей. Также в топ-5 — навесы с долей 4%. Они в среднем обходились в 12 000 рублей.

Строительство и ремонт

В категории «Строительство и ремонт» большая часть продаж приходится на стройматериалы (37%) и инструменты (31%). Из стройматериалов в I квартале 2026 года пользователи чаще всего покупали сыпучие материалы (15%), пиломатериалы (14%), листовые материалы (11%), отделочные материалы (11%) и материалы для возведения стен (8%). Из инструментов — электроинструменты (46%), расходные материалы и оснастку (10%), газовое и сварочное оборудование (9%), силовую строительную технику (7%), а также ручные инструменты  (6%). Стройка и ремонт проходят проще и быстрее с Авито: нужный товар можно найти у продавца поблизости и посмотреть перед покупкой, а некоторые позиции, например, электроинструменты, можно купить в рассрочку.

