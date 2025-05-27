Жители Севастополя могут бесплатно проверить, находится ли участок под охраной культурного наследия

Граждане, планирующие приобрести земельный участок или начать строительство в Севастополе, теперь имеют возможность заранее выяснить — не попадает ли эта территория под охрану объектов культурного наследия. Для этого доступна бесплатная государственная услуга «

Услуга позволяет избежать неприятных сюрпризов в будущем. Многие граждане покупают участки, не зная, что на них расположен объект археологии или иной памятник истории. Это может привести к административным и даже уголовным последствиям, если во время строительства будет нанесен ущерб культурному наследию. Поэтому важно воспользоваться этой услугой заранее.

Чтобы получить информацию, достаточно зайти на портал Госуслуг, найти соответствующую услугу и подать заявление. Необходимо указать кадастровый номер участка или приложить схему его расположения. В течение 15 рабочих дней управление направит ответ, в котором будет указано, находится ли участок:

— на территории объекта культурного наследия (федерального или регионального значения), в том числе на территории достопримечательного места «Древний город Херсонес Таврический крепости Чембала и Каламита»,занимающего значительную часть территории города Севастополя;

в границах объектов археологического наследия;

в границах зон охраны объектов культурного наследия, защитных зонах объектов культурного наследия.

Также в ответе будут даны рекомендации по дальнейшим действиям, включая необходимость проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Около 80% обращений граждан в электронном виде связаны именно с запросом в целях получения государственной услуги «Предоставление сведений о наличии или отсутствии объекта культурного наследия на земельном участке».

За последние пять месяцев текущего года к нам обратилось уже около 150 физических и юридических лиц. И это больше, чем в предыдущие периоды. Люди становятся более осведомленными, и мы надеемся, что такая практика станет нормой перед покупкой или застройкой земли, — рассказал Олег Жога, главный специалист-эксперт управления объектов охраны культурного наследия.

Если выясняется, что участок действительно попадает под охрану, это не всегда означает запрет на строительство. Например, при наличии объекта археологии можно провести археологические полевые работы, консервацию находок и разработать меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. После проведения государственной историко-культурной экспертизы и согласования с профильным управлением, возможно реализовать проект, исключив угрозу для объекта наследия.

Однако игнорирование установленных ограничений чревато серьезными последствиями — вплоть до уголовной ответственности.

Специалисты управления призывают граждан не экономить время на проверке и использовать услугу заблаговременно. Это поможет избежать проблем с законом, сохранить бюджет и нервы, а также уберечь уникальное культурное наследие Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя