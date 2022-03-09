Жители Севастополя могут оформить соцконтракт в органах соцзащиты

В Севастополе изменилась процедура оформления социального контракта для малоимущих семей. С этого года оформить его можно будет в органах соцзащиты населения. Ранее к этому процессу были привлечены учреждения соцобслуживания. Как сообщила заместитель начальника управления соцобеспечения профильного департамента Евгения Пытько, также изменился порядок предоставления госсоцпомощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

С этого месяца социальный контракт на осуществление мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, будет предоставляться только тем семьям, которые состоят на учете в Центре социальной помощи семье и детям. Речь идет о предоставлении ежемесячных выплат в рамках соцконтракта на покупку одежды, обуви, предметов первой необходимости, школьных принадлежностей, бытовой техники и др. Размер выплат в этом году составит 13 793 рубля в месяц, максимальная общая сумма денежной помощи по данному направлению – 82 758 рублей, — цитирует Евгению Пытько пресс-служба Правительства Севастополя.

Соцконтракт, как и прежде, может быть заключен с семьями, доход которых не превышает величину прожиточного минимума, по четырем направлениям: поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и преодоление трудной жизненной ситуации.

По словам Евгении Пытько, с этого года также изменился размер выплат в рамках социального контракта по направлению «Помощь в трудоустройстве»:

Выплата теперь составит 13 793 рубля в первый месяц и в течение трех месяцев после подтверждения факта трудоустройства. В рамках соцконтракта также можно пройти профобучение. Финансирование на эти цели будет составлять до 30 тысяч рублей. В период прохождения такого обучения гражданин сможет получать по 6 896 рублей ежемесячно.

Размеры выплат на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства не изменились. Как и в прошлом году, они составят 250 и 100 тысяч рублей соответственно.

Оформить социальный контракт можно в районном управлении труда и социальной защиты населения по месту жительства. К заявлению необходимо приложить паспорт, сведения о рождении несовершеннолетних детей, справки о доходах членов семьи за три предшествующих месяца, выписку из похозяйственной книги, если заявление подается на ведение подсобного хозяйства, и документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию, если средства необходимы на ее преодоление.

Напомним, в 2021 году с севастопольцами было заключено 375 социальных контрактов. Средства, выделенные региону, освоены в полном объеме. В 2022 году на эти цели предусмотрено 39,7 млн рублей.