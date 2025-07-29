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Жители Севастополя могут побороться за победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:26 29.07.2025

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» охватывает самые разные сферы – от градостроительства и модернизации ЖКХ до развития малого бизнеса, социальных проектов, транспортной инфраструктуры и цифровизации. Эксперты отбирают наиболее эффективные практики, которые затем становятся ориентиром для других регионов, поднимая стандарты в строительстве и управлении инфраструктурой. Конкурсные заявки от муниципальных образований принимают до 1 августа.

Как отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, конкурс «Лучшая муниципальная практика» служит важной площадкой для выявления и поощрения лучших практик муниципального управления с 2017 года.

В пяти номинациях – «Градостроительная политика и развитие ЖКХ», «Управление территорий», «Бренд территорий», «Умный город», «Укрепление межнационального мира и согласия» – мы отбираем проекты, меняющие жизнь территорий к лучшему. В 2025 году призовой фонд в 1 млрд рублей позволит масштабировать эти инициативы. Это возможность для всех муниципалитетов страны перенять успешный опыт и внедрить его на своих территориях. Уверен, что участники этого года вновь покажут, как эффективно решаются локальные задачи, укрепляется сотрудничество и развивается экономика территорий. Так, в настоящее время идёт приём заявок от регионов для участия в конкурсе, – сообщил Марат Хуснуллин.

Конкурс состоит из двух этапов. Сначала заявки от муниципалитетов проверяют и отбирают в регионе. Затем лучшие проекты оценивает федеральная комиссия, которая и определяет победителей. Участники делятся на две категории: городские округа и поселения, а также сельские поселения. В каждой из пяти номинаций будет присуждено по десять призовых мест. Победители получат не только признание на федеральном уровне, но и возможность реализовать свои решения в других регионах страны.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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