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Жители Севастополя могут получать заказные письма Социального фонда через «Госпочту»

Жители Севастополя могут получать заказные письма Социального фонда через «Госпочту»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:51 04.12.2023

Социальный фонд (СФР) выстраивает взаимодействие с гражданами на принципах удобства, доступности и открытости. С этой целью ведомство развивает цифровые услуги и сервисы, которые помогают упростить и ускорить процедуры оформления мер поддержки. Одной из таких возможностей является сервис «Госпочта», который оптимизирует получение заказных писем из фонда.

Реализуемый «Почтой России» сервис обеспечивает пересылку заказных писем в электронном виде. Один из главных плюсов услуги заключается в том, что письма всегда доходят до адресата, даже если он временно или постоянно сменил место жительства. Помимо этого, полученный электронный документ имеет юридическую силу и может быть представлен в другие ведомства. Письмо не потеряется и в любой момент доступно для скачивания. А еще за корреспонденцией не нужно ходить на почту, что экономит время и силы.

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Чтобы получать заказные письма Социального фонда через «Госпочту», нужно подключить соответствующую услугу в личном кабинете на портале Госуслуги. В мобильном приложении портала сервис называется «Онлайн-доставка».

Если Социальный фонд отправит электронное заказное письмо человеку, который не подключил сервис «Госпочта», сотрудники почтового отделения известят гражданина о нем. При обращении в почтовое отделение письмо распечатают и выдадут адресату. Даже в этом случае срок доставки сокращается за счет того, что письмо не едет из пункта А в пункт Б, а напрямую поступает по электронным каналам в почтовое отделение.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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