Жители Севастополя могут получить бесплатную юридическую помощь

В Севастополе оказывают бесплатную юридическую помощь льготным категориям граждан. Бесплатные юридические услуги оказываются в рамках соглашения, которое заключили департамент труда и соцзащиты населения и Адвокатская палата города.

К льготным категориям отнесены инвалиды I, II, III групп, ветераны ВОВ, жители осажденного Севастополя, участники специальной военной операции и члены их семьи, также с этого года право на юридическую помощь теперь могут получить и многодетные родители, имеющие трех и более детей. С полным перечнем льготных категорий граждан можно ознакомиться на сайте департамента.

Граждане могут обратиться по вопросам признания и сохранения права собственности на земельный участок, признания права на жилое помещение, предоставления мер соцподдержки, ограничения дееспособности, обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц. Кроме того, с апреля 2025 года адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, могут представлять интересы льготных категорий граждан в судах по вопросу об установлении и оспаривании отцовства/материнства, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя замначальника отдела правовой работы управления правовой работы и госзакупок департамента труда и соцзащиты населения Изабеллу Дрючину.

В 2025 году департаментом выдано уже более 200 направлений, из них 164 направления выдано участникам специальной военной операции и членам их семей.

Так, Арменуи Карпюк, являющаяся женой участника специальной военной операции, получила консультацию, предоставляемую сотрудниками департамента.

Я как член семьи участника специальной военной операции и мой муж неоднократно обращались в департамент труда и соцзащиты с заявлениями об оказании бесплатной юридической помощи. Нам оперативно выдались направления в Адвокатскую палату Севастополя, — рассказала Арменуи Карпюк.

Многодетная мама из Севастополя также получила направление на предоставление бесплатной юридической помощи.

В связи с изменением в законе у меня появилась возможность получить бесплатную юридическую помощь в Адвокатской палате города Севастополя. Я обратилась в департамент труда и соцзащиты населения с заявлением и очень быстро получила направление. Направление действительно в течение трех месяцев, — рассказала Ирина Грицаенко.

Кроме того, сотрудниками совместно с представителями Адвокатской и Нотариальной палат Севастополя осуществляются выездные приемы граждан на территориях отдаленных муниципальных образований. График выездных приемов опубликован на сайте департамента.

За направлением на предоставление бесплатной юридической помощи можно обратиться в департамент по адресу: ул. Руднева, д. 40, каб № 323, 325, 326 или подать заявление через МФЦ.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя