Жители Севастополя могут получить психологическую поддержку при поиске работы

В 2024 году кадровый центр «Работа России» Севастополя оказал психологическую поддержку каждому третьему соискателю, и все они трудоустроились.

Среди получивших помощь большинство составляют женщины – 64%. Чаще всего услугой пользовались молодые люди до 30 лет, сотрудники, потерявшие работу из-за ликвидации организаций, а также те, кто возвращался к работе после длительного перерыва.

Специалисты центра провели более 40 тренингов и семинаров, помогая соискателям справляться со стрессом, повышать уверенность и адаптироваться к изменениям на рынке труда.

Кроме того, в прошлом году в рамках комплексной модернизации службы занятости в центре открылся кабинет психолога, где проводятся индивидуальные консультации и групповые встречи.

Специалисты кадрового центра помогают соискателям снизить тревожность перед собеседованием, научиться позитивно воспринимать трудности при поиске работы и справляться с эмоциональным выгоранием, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора кадрового центра «Работа России» Светлану Рендак.

В 2025 году кадровый центр Севастополя продолжает оказывать психологическую поддержку горожанам в рамках нацпроекта «Кадры».

Меры государственной поддержки предоставляются гражданам, официально признанным безработными. Подать заявление можно на портале «Работа России» или в кадровом центре по адресу: ул. Руднева, 40.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя