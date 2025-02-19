Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | Работа в Крыму | Жители Севастополя могут получить психологическую поддержку при поиске работы
Новости Республики
Жители Севастополя могут получить психологическую поддержку при поиске работы
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Жители Севастополя могут получить психологическую поддержку при поиске работы

Опубликовал: КрымPRESS в Работа в Крыму 15:41 19.02.2025

В 2024 году кадровый центр «Работа России» Севастополя оказал психологическую поддержку каждому третьему соискателю, и все они трудоустроились.

Среди получивших помощь большинство составляют женщины – 64%. Чаще всего услугой пользовались молодые люди до 30 лет, сотрудники, потерявшие работу из-за ликвидации организаций, а также те, кто возвращался к работе после длительного перерыва.

Специалисты центра провели более 40 тренингов и семинаров, помогая соискателям справляться со стрессом, повышать уверенность и адаптироваться к изменениям на рынке труда.

Кроме того, в прошлом году в рамках комплексной модернизации службы занятости в центре открылся кабинет психолога, где проводятся индивидуальные консультации и групповые встречи.

Специалисты кадрового центра помогают соискателям снизить тревожность перед собеседованием, научиться позитивно воспринимать трудности при поиске работы и справляться с эмоциональным выгоранием, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора кадрового центра «Работа России» Светлану Рендак.

В 2025 году кадровый центр Севастополя продолжает оказывать психологическую поддержку горожанам в рамках нацпроекта «Кадры».

Узнайте больше:  Обязан ли работодатель ежегодно индексировать зарплату сотрудникам? Разъяснения юриста SuperJob

Меры государственной поддержки предоставляются гражданам, официально признанным безработными. Подать заявление можно на портале «Работа России» или в кадровом центре по адресу: ул. Руднева, 40.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: работа в Крыму

работа в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x