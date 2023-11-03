Жители Севастополя могут потренироваться голосовать. Дистанционно…

По всей России проходит тренировка по использованию технологии дистанционного электронного голосования. Она включает все этапы – от подачи заявления для голосования до подсчёта голосов.

Чтобы принять участие в тестировании, необходимо быть гражданином РФ, достигнувшим возраста 18 лет, и иметь подтверждённую запись на портале «Госуслуги». Подать заявление на участие можно с 1 по 13 ноября на портале госуслуг. Голосование пройдёт 15, 16 и 17 ноября на сайте vybory.gov.ru, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Если Вам есть 18 лет и вы хотите принять участие в тестировании, но у вас нет учётной записи на портале «Госуслуги», необходимо зарегистрироваться и подтвердить учётную запись – сделать это можно, заказав письмо с кодом на Госуслугах или в офисе МФЦ с паспортом и СНИЛС.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя