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Жители Севастополя могут потренироваться голосовать. Дистанционно…

Жители Севастополя могут потренироваться голосовать. Дистанционно…

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:59 03.11.2023

По всей России проходит тренировка по использованию технологии дистанционного электронного голосования. Она включает все этапы – от подачи заявления для голосования до подсчёта голосов.

Чтобы принять участие в тестировании, необходимо быть гражданином РФ, достигнувшим возраста 18 лет, и иметь подтверждённую запись на портале «Госуслуги». Подать заявление на участие можно с 1 по 13 ноября на портале госуслуг. Голосование пройдёт 15, 16 и 17 ноября на сайте vybory.gov.ru, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.  

Если Вам есть 18 лет и вы хотите принять участие в тестировании, но у вас нет учётной записи на портале «Госуслуги», необходимо зарегистрироваться и подтвердить учётную запись – сделать это можно, заказав письмо с кодом на Госуслугах или в офисе МФЦ с паспортом и СНИЛС.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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