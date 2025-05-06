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Жители Севастополя могут предложить идеи для развития страны и представить свой бренд на всероссийском уровне
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

Жители Севастополя могут предложить идеи для развития страны и представить свой бренд на всероссийском уровне

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:45 06.05.2025

15–16 июля 2025 года состоится форум «Сильные идеи для нового времени», цель которого — собрать лучшие инициативы со всей России и сформировать 100 проектов, способных внести значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года.

В 2025 году идеи и предложения принимаются по пяти национальным инициативам: социальная, предпринимательская, технологическая, кадровая, экологическая и климатическая инициатива. От Севастополя поступило 17 проектов. Прием заявок продолжается.

Прямой диалог между обществом, экспертами, властью и бизнесом, который мы выстраиваем на форуме, – это эффективный механизм для решения общенациональных задач. Чтобы реализовать амбициозные планы развития и успешно ответить на внешние вызовы, важно объединить усилия всех уровней власти и каждого гражданина, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель оргкомитета форума Максима Орешкина.

Свои идеи для позитивных изменений в стране можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая 2025 года. Десять самых сильных идей представят руководству страны в июле на финальном мероприятии. На форуме планируется презентация 100 лучших идей и проектов.

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Кроме того, летом 2025 года в рамках форума наградят победителей конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Севастопольцы уже подали 17 заявок и у предпринимателей еще есть шанс присоединиться. К участию приглашают представителей малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивый рост и высокую степень локализации производства.

Наша цель – поддержать малый и средний бизнес, который уже успешно работает в своих регионах, но нуждается в помощи для выхода на новый уровень. Победители получат всероссийскую известность и поддержку, что станет для них новым этапом развития, – отмечает гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Подать заявку на конкурс и узнать подробности можно до 15 мая на знайнаших.аси.рф. Победители конкурса получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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