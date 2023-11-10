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Жители Севастополя могут принять участие в Кремлёвском благотворительном кадетском бале
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Жители Севастополя могут принять участие в Кремлёвском благотворительном кадетском бале

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:52 10.11.2023

16 декабря 2023 года в Москве состоится VIII Международный Кремлёвский благотворительный кадетский бал в поддержку специальной военной операции. Почётные гости бала – Герои специальной военной операции, Герои России и Советского Союза.

В мероприятии могут принять участие лучшие воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, члены патриотических военно-спортивных молодёжных клубов, воспитанники детских социальных учреждений в возрасте 14–18 лет. Кроме того, участники бала посетят столичные музеи и обзорную экскурсию по столице, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Заявка на участие в отборе кандидатов оформляется на официальном бланке образовательной организации и направляется на электронный адрес info@mbkb.ru.

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Подробную информацию о проведении Международного Кремлёвского благотворительного кадетского бала можно узнать на официальном сайте.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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