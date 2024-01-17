Жители Севастополя могут принять участие в национальной премии «Россия – страна возможностей»

Национальная премия «Россия – страна возможностей» призвана выявить и поддержать жителей нашей страны, которые своими действиями запускают положительные изменения, реализуют и создают возможности в различных сферах жизни. Премия показывает, что победители и лауреаты – это реальные люди, которые столкнулись с трудностями, но не сдались, а продолжили идти к своей мечте.

Организатор премии – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Автор идеи– Анна Пивоварова, выпускница проекта «Мастера гостеприимства». Идея была предложена Президенту Российской Федерации, председателю Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимиру Путину, он поддержал инициативу и поручил организовать проведение премии.

Победителей премии выберут в следующих номинациях:

— «Здравоохранение и медицина»;

— «Предпринимательство»;

— «Лидерство»;

— «Информационные технологии и искусственный интеллект»;

— «Экология»;

— «Туризм»;

— «Спорт и уличная культура»;

— «Наука и технологии»;

— «Инклюзия»;

— «Творчество и искусство»;

— «Медиа»;

— «Образование»;

— «Развитие регионов».

К участию приглашаются жители России старше 18 лет. Чтобы подать заявку, нужно зарегистрироваться на сайте, рассказать в подробностях свою историю, загрузить видеовизитку. После этапов прохождения технического отбора экспертным сообществом будет сформирован рейтинг номинантов и пройдёт народное голосование.

Определение победителей премии состоится в Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия». Победители получат возможность стать амбассадором АНО «Россия – страна возможностей», приглашение в качестве спикера и эксперта на профильные мероприятия, информационную поддержку и участие в документальном фильме «Дело в людях», путешествие по России, обучение в Мастерской управления «Сенеж».

Приём заявок на премию продлится до 19 января 2024 года. Официальный сайт премии: https://premia.rsv.ru.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя