Жители Севастополя могут проголосовать за скверы, которые будут благоустроены

В России проходит онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина. В ходе голосования жители регионов выбирают территории, которые хотят видеть благоустроенными в 2025 году.

Севастопольцы также могут поучаствовать в онлайн-голосовании и выбрать свой сквер для благоустройства. Для этого нужно зайти на сайт, выбрать из списка муниципальное образование или район проживания, авторизоваться через портал госуслуг и проголосовать за выбранное общественное пространство.

В голосовании можно участвовать с 14 лет, каждому даётся один голос.

Напомним, для благоустройства в 2024 году севастопольцы выбрали 10 общественных территорий. Ознакомиться с их перечнем можно по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя