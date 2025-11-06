Жители Севастополя могут рассказать Банку России о случаях мошенничества

Регулятор проводит ежегодный опрос о степени удовлетворенности уровнем защиты, которую банки обеспечивают своим клиентам от действий мошенников.

Участники могут рассказать о личном опыте общения со злоумышленниками, предпринятых действиях и дать оценку эффективности банковской защиты. Опрос будет открыт до 28 ноября.

Результаты исследования будут использованы в работе с банками для разработки дополнительных мер по повышению финансовой грамотности людей и бизнеса и для усиления защиты банковских систем от мошеннических атак.

Прошлогоднее исследование, в котором участвовали около 2 тысяч севастопольцев, показало, что чаще всего жертвами становятся женщины (54,5%). Типичный портрет пострадавшей: возраст 25-44 года, средние доход и образование. В большинстве случаев (67%) у жертв похищали их собственные средства, обычно не превышающие 20 тысяч рублей.

С телефонными мошенниками столкнулись 44% опрошенных севастопольцев, 18% получали сообщения от злоумышленников в мессенджерах, а 9% — электронные письма. Реже всего (1%) использовалась схема оформления кредита на имя жертвы без ее ведома.

Большинство участников анкетирования проигнорировали требования мошенников. Но 18% опрошенных все-таки перевели деньги под сторонним влиянием, 16% ввели данные карт в интернете по указанию неизвестных, а 11% перешли по полученным вредоносным ссылкам.

источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России

