Жители Севастополя могут заключить соцконтракт на развитие своего дела через Госуслуги

В 2025 году соцконтракты заключаются в рамках национального проекта «Семья». Заявление можно подать через Госуслуги.

Главная задача соцконтракта — улучшить материальное положения граждан за счет собственных активных действий. В приоритетном порядке его могут заключить многодетные семьи, семьи с детьми, участники СВО и члены их семей. В 2025 году заключено 366 социальных контрактов, в состав которых входят 930 человек.

Соцконтракт предоставляется в нескольких направлениях:

поиск работы — выплата составляет 19 716 руб. в первый месяц заключения соцконтракта и 3 месяца после подтверждения гражданином факта трудоустройства;

индивидуальная предпринимательская деятельность — размер выплаты до 350 тыс. руб.;

ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тыс. руб.;

осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

Право на получение государственной соцпомощи на основании соцконтракта имеют проживающие на территории Севастополя по месту жительства (пребывания) семьи, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Севастополе на дату подачи заявления (в 2025 году — 18 088,00 руб.), т. е. по критерию нуждаемости. Доходы семьи учитываются за три календарных месяца, предшествующих одному месяцу перед месяцем подачи заявления», — рассказала начальник отдела по сопровождению соцконтракта департамента труда и соцзащиты населения Диана Якушкина.

Срок заключения социального контракта от 3 до 12 месяцев, в зависимости от выбранного направления.

Для подачи заявления через Госуслуги необходимо прикрепить свидетельство о браке, сведения о супруге (паспорт, СНИЛС), сведения о детях и реквизиты счета в банке. Также ответить на дополнительные вопросы (Например, какое семейное положение, есть ли несовершеннолетние дети, нужно ли пройти обучение).

С подробной информацией о мере можно ознакомиться на сайте.

Напомним, подать заявление на соцконтракт можно также в департаменте труда и соцзащиты населения (улица Руднева, 40, кабинет 405) и в одном из отделений МФЦ.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя