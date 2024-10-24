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Жители Севастополя могут записаться на сдачу крови через Госуслуги
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Жители Севастополя могут записаться на сдачу крови через Госуслуги

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:13 24.10.2024

В разделе «Здоровье» на Госуслугах доступна информация о донорстве крови и костного мозга. Также есть возможность записаться на донацию в стационарных условиях онлайн по ссылке. Понадобится лишь подтвержденная учетная запись на Госуслугах.

Те, кто сдает кровь, смогут:

  • увидеть историю совершенных донаций;
  • узнать результаты анализов крови по каждой из них;
  • скачать справку для оформления оплачиваемого дня отдыха.

Для тех, кто готов стать потенциальным донором костного мозга, на Госуслугах теперь работает специальная форма подачи заявления на включение в федеральный регистр.

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Напомним, запись на донацию является предварительной и не гарантирует сдачу крови. В Центре крови проверят ваши данные и возможное наличие противопоказаний. Подтверждение записи или отказ поступит в течение одного рабочего дня с момента поступления заявки.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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