Жители Севастополя могут записаться на сдачу крови через Госуслуги

В разделе «Здоровье» на Госуслугах доступна информация о донорстве крови и костного мозга. Также есть возможность записаться на донацию в стационарных условиях онлайн по ссылке. Понадобится лишь подтвержденная учетная запись на Госуслугах.
Те, кто сдает кровь, смогут:
- увидеть историю совершенных донаций;
- узнать результаты анализов крови по каждой из них;
- скачать справку для оформления оплачиваемого дня отдыха.
Для тех, кто готов стать потенциальным донором костного мозга, на Госуслугах теперь работает специальная форма подачи заявления на включение в федеральный регистр.
Напомним, запись на донацию является предварительной и не гарантирует сдачу крови. В Центре крови проверят ваши данные и возможное наличие противопоказаний. Подтверждение записи или отказ поступит в течение одного рабочего дня с момента поступления заявки.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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