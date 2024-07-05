Жители Севастополя написали более 1 200 онлайн-обращений за прошедшую неделю

За неделю с 24 по 30 июня жители Севастополя написали 1 247 обращений в социальных сетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Чаще всего горожан интересовали вопросы безопасности и благоустройства. Все комментарии собрали и проанализировали сотрудники Центра управления регионом.

Безопасность стала темой недели после ракетной атаки на пляж в Учкуевке 23 июня. Севастопольцы интересовались, появятся ли в городе мобильные укрытия, рассказывали, в каких районах не слышен сигнал воздушной тревоги.

Систему оповещения сейчас дорабатывают, поручил Евгению Сергеевичу Горлову взять этот вопрос на особый контроль и помочь с интеграцией нештатных систем (например, установленных в парках динамиков и информационных табло) в единую городскую систему, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Также жители города оставляли сообщения с благодарностями для всех, кто не остался в стороне во время трагедии в Учкуевке.

Хочу выразить огромную благодарность всем, кто не растерялся в этой сложной обстановке и оказал помощь людям в столь тяжёлой ситуации. Особую признательность хочу выразить коллективу мини-маркета «Джошуа» на набережной пляжа «Учкуевка», 27, перед дверями которого развернулись эти печальные события. По указанию директора всё, что было в магазине, раздавалось бесплатно для предотвращения паники и оказания помощи: медикаменты, вода, еда и многое другое. Вы сделали всё возможное и дали людям уверенность и поддержку в самые тяжёлые минуты. Ваше мужество и сострадание заслуживают искреннего восхищения. С глубоким уважением и признательностью, – писали люди.

Поступали обращения и по локальным вопросам. Так, один из комментариев касался разбитой дороги по улице Вакуленчука.

Пожалуйста, устраните неровность на дороге при повороте направо с улицы Вакуленчука. Высокая вероятность повредить автомобиль, яма очень глубокая, – уточнили пользователи.

Сообщения были направлены в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Дорогу отремонтировали.

Кроме того, поступили в работу комментарии о свалке мусора на улице Хрущёва, 9.

Огромная куча мусора с огромными ветками лежит у «Лодки» и в ней. Уберите, пожалуйста, – просили севастопольцы.

По информации сотрудников администрации Нахимовского района, мусор убрали.

О работе с обращениями граждан говорили в ходе аппаратного совещания в Правительстве в этот понедельник. Михаил Развожаев ещё раз напомнил о недопустимости «бюрократического футбола» – ситуации, когда ведомства перенаправляют человека друг к другу для решения проблемы, но ничем не помогают.

Я уже обращал внимание подчинённых на качество ответов людям, которые департаменты дают в социальных сетях. К сожалению, до сих пор не все руководители органов исполнительной власти понимают: если люди обращаются с проблемами, их надо решить и сделать это максимально оперативно. Особенно если такие обращения касаются возможного риска для здоровья людей. Если по объективным причинам устранить проблему в ближайшее время возможности нет – значит, это тоже нужно объяснить. Ответ должен быть чётким и понятным, заниматься «отписками» и бюрократией — неприемлемо. Если такие случаи будут повторяться, ответственные лица понесут наказание вплоть до увольнения, — подчеркнул губернатор.

Напомним, задать вопросы или написать о проблеме, связанной со сферой транспорта и дорог, можно на страницах профильного департамента в социальных сетях и в официальном телеграм-канале:

Обращения по теме благоустройства, ЖКХ, состояния пляжей можно направлять в соцсети департамента городского хозяйства:

Кроме того, сообщения на любые темы принимаются на официальных страницах руководителей департаментов, заместителей губернатора, главы города Михаила Развожаева и Правительства Севастополя в социальных сетях и Телеграм, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» – сервисом можно воспользоваться через виджет во ВКонтакте, приложение или сайт.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя