Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Жители Севастополя написали почти две тысячи онлайн-обращений за прошедшую неделю
актуально в республике
Жители Севастополя написали почти две тысячи онлайн-обращений за прошедшую неделю

Жители Севастополя написали почти две тысячи онлайн-обращений за прошедшую неделю

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:52 28.06.2024

За неделю с 17 по 23 июня жители Севастополя написали 1 958 сообщений в социальных сетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Специалисты Центра управления регионом собрали и проанализировали обращения. Чаще всего севастопольцев интересовали вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, работы общественного транспорта.

Среди сообщений, поступивших в работу, – жалобы о яме на улице Василия Шукшина, между домами № 42 и 44.

Участок стал интенсивно использоваться транзитным транспортом в объезд 5-го километра. Дорога – прямая, с небольшим уклоном, поэтому транспорт двигается с большой скоростью, и при проезде этой ямы подвеска транспортных средств производит характерный звук «хлопка». Отремонтируйте, пожалуйста, – делились пользователи.

Вопросом занялся департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Вскоре яму залатали.

Помимо этого, севастопольцы оставляли сообщения с просьбами прочистить ливнёвки на нескольких улицах города после сильнейшего ливня, который прошёл в ночь с 14 на 15 июня:

Необходимо почистить водоотвод на улице Подольцева, 67;

После ночного затопления прошу почистить стоки ливневой канализации на улице Ялтинской, рядом с домами № 34, 36 и 38. 

Комментарии были направлены в «Водоканал». Вскоре стоки промыли.

Узнайте больше:  В Севастополе разбираются с последствиями ракетной атаки ВСУ на город 23 июня

Также поступали сообщения о неисправном светофоре на проспекте Генерала Острякова.

На светофоре работает только секция для машин, но пешеходы путаются и идут под транспорт, – рассказали севастопольцы.  

Вопросом занялись сотрудники департамента транспорта. Светофор отремонтировали.

Напомним, задать вопросы или написать о проблеме, связанной со сферой транспорта и дорог, можно на страницах профильного департамента в социальных сетях и в официальном телеграм-канале:

Обращения по теме благоустройства, ЖКХ, состояния пляжей можно направлять в соцсети департамента городского хозяйства:

Кроме того, сообщения на любые темы принимаются на официальных страницах руководителей департаментов, заместителей губернатора, главы города Михаила Развожаева и Правительства Севастополя в социальных сетях и Телеграм, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» – сервисом можно воспользоваться через виджет во ВКонтакте, приложение или сайт.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: власть в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
власть в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.