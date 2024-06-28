Жители Севастополя написали почти две тысячи онлайн-обращений за прошедшую неделю

За неделю с 17 по 23 июня жители Севастополя написали 1 958 сообщений в социальных сетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Специалисты Центра управления регионом собрали и проанализировали обращения. Чаще всего севастопольцев интересовали вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, работы общественного транспорта.
Среди сообщений, поступивших в работу, – жалобы о яме на улице Василия Шукшина, между домами № 42 и 44.
Участок стал интенсивно использоваться транзитным транспортом в объезд 5-го километра. Дорога – прямая, с небольшим уклоном, поэтому транспорт двигается с большой скоростью, и при проезде этой ямы подвеска транспортных средств производит характерный звук «хлопка». Отремонтируйте, пожалуйста, – делились пользователи.
Вопросом занялся департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Вскоре яму залатали.
Помимо этого, севастопольцы оставляли сообщения с просьбами прочистить ливнёвки на нескольких улицах города после сильнейшего ливня, который прошёл в ночь с 14 на 15 июня:
Необходимо почистить водоотвод на улице Подольцева, 67;
После ночного затопления прошу почистить стоки ливневой канализации на улице Ялтинской, рядом с домами № 34, 36 и 38.
Комментарии были направлены в «Водоканал». Вскоре стоки промыли.
Также поступали сообщения о неисправном светофоре на проспекте Генерала Острякова.
На светофоре работает только секция для машин, но пешеходы путаются и идут под транспорт, – рассказали севастопольцы.
Вопросом занялись сотрудники департамента транспорта. Светофор отремонтировали.
Напомним, задать вопросы или написать о проблеме, связанной со сферой транспорта и дорог, можно на страницах профильного департамента в социальных сетях и в официальном телеграм-канале:
Обращения по теме благоустройства, ЖКХ, состояния пляжей можно направлять в соцсети департамента городского хозяйства:
Кроме того, сообщения на любые темы принимаются на официальных страницах руководителей департаментов, заместителей губернатора, главы города Михаила Развожаева и Правительства Севастополя в социальных сетях и Телеграм, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» – сервисом можно воспользоваться через виджет во ВКонтакте, приложение или сайт.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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