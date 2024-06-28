Жители Севастополя написали почти две тысячи онлайн-обращений за прошедшую неделю

За неделю с 17 по 23 июня жители Севастополя написали 1 958 сообщений в социальных сетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Специалисты Центра управления регионом собрали и проанализировали обращения. Чаще всего севастопольцев интересовали вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, работы общественного транспорта.

Среди сообщений, поступивших в работу, – жалобы о яме на улице Василия Шукшина, между домами № 42 и 44.

Участок стал интенсивно использоваться транзитным транспортом в объезд 5-го километра. Дорога – прямая, с небольшим уклоном, поэтому транспорт двигается с большой скоростью, и при проезде этой ямы подвеска транспортных средств производит характерный звук «хлопка». Отремонтируйте, пожалуйста, – делились пользователи.

Вопросом занялся департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Вскоре яму залатали.

Помимо этого, севастопольцы оставляли сообщения с просьбами прочистить ливнёвки на нескольких улицах города после сильнейшего ливня, который прошёл в ночь с 14 на 15 июня: