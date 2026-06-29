Жители Севастополя получат пенсии и пособия в июле согласно привычным датам

В июле 2026 года Отделение Социального фонда России по городу Севастополю выплатит пенсии через банковские учреждения в установленные даты: 3, 10 и 21 числа месяца. Получателям, предпочитающим почтовые отделения, пенсии придут в период с 1 по 25 июля согласно графикам выплаты в отделениях связи.

Пособия семьям с детьми за июнь будут перечислены на карты платежной системы «МИР» в рамках единых дат выплаты: 3 и 8 июля.

Так, 3 июля поступят следующие виды поддержки: единое пособие, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, пособие на ребенка военнослужащего по призыву, пособие на первого ребенка в возрасте до трех лет, а также выплаты из средств материнского семейного капитала на детей до трех лет.

8 июля придет ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

Просим принять во внимание, что зачисление детских пособий и пенсий банками происходит в течение всего операционного дня. Для получения информации о сроках выплат можно обратиться в соответствующие банковские организации или отделения «Почты Крыма». Уточнить конкретную дату и размер начисления можно, позвонив по номеру 8-800-100-00-01 и связавшись с оператором второй линии. Время работы службы поддержки: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 16:45, без перерыва.

источник: пресс-служба Отделения СФР по Севастополю

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