Жители Севастополя потеряли почти 150 тысяч рублей при покупке товаров в интернете

Мошенники создают фиктивные интернет-магазины или размещают заманчивые объявления на торговых площадках, предлагая товары по подозрительно низким ценам. Они настойчиво убеждают покупателя внести предоплату, ссылаясь на высокий спрос или ограниченное количество товара. Как только деньги поступают на их счет, связь обрывается, а сайт может быть заблокирован:
- 28-летний мужчина хотел купить коробку переключения передач для автомобиля. Он перевел 30 тысяч рублей, но товар не получил.
- 53-летний мужчина заплатил 47 тысяч рублей за автозапчасти, которые так и не были доставлены.
- 45-летняя женщина потеряла 36 тысяч рублей при попытке купить мотоцикл через фишинговый сайт.
- 23-летняя девушка перевела 25 тысяч рублей за щенка бультерьера, но продавец исчез после получения денег.
Полиция Севастополя настоятельно рекомендует проявлять максимальную осторожность при совершении онлайн-покупок. Перед оплатой необходимо тщательно проверять репутацию продавца и достоверность сайта. Особое внимание стоит обращать на подозрительно низкие цены — это первый признак возможного мошенничества.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: УМВД России в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: УМВД России в Севастополе