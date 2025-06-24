Полиция Севастополя настоятельно рекомендует проявлять максимальную осторожность при совершении онлайн-покупок. Перед оплатой необходимо тщательно проверять репутацию продавца и достоверность сайта. Особое внимание стоит обращать на подозрительно низкие цены — это первый признак возможного мошенничества.

В Севастополе двое "гастролёров" из Челябинска разбойничали на улицах. На счету - грабежи, кражи, угон авто

Узнайте больше: В Севастополе двое "гастролёров" из Челябинска разбойничали на улицах. На счету - грабежи, кражи, угон авто

Жители Севастополя потеряли почти 150 тысяч рублей при покупке товаров в интернете

Жители Севастополя потеряли почти 150 тысяч рублей при покупке товаров в интернете

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