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Жители Севастополя приглашают отметить Международный день космонавтики в ITPARK.RU

Жители Севастополя приглашают отметить Международный день космонавтики в ITPARK.RU

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:33 09.04.2024

В преддверии Международного дня космонавтики в технологическом кластере ITPARK.RU проходит «космический» апрель.

В первой половине апреля партнер и резидент ITPARK.RU — «ИТ-куб. Гагарин» — проводит межрегиональный фестиваль «Севастополь космический», посвященный космосу. С 1 по 10 апреля взрослые и дети от 5 лет могут принять участие в космической олимпиаде в онлайн-формате и проверить свои знания космонавтики и астрономии. Все участники получат электронные сертификаты, а торжественное награждение победителей пройдет в День космонавтики в «ИТ-куб. Гагарин». Принять участие в олимпиаде еще можно по ссылке, ответы принимаются до 23:30 9 апреля.

12 апреля с 10:00 до 18:00 в рамках фестиваля пройдет цифровой хакатон «PROSpace», где участники — ребята от 10 лет и взрослые — смогут создать собственный образовательный цифровой контент о космонавтике.  Подробности по ссылке.

Также 12 апреля в 18:30 пройдет космическая игра-квиз от ITPARK.RU. Участники поборются за выход в финал квиз-турнира и за главный приз – кубок русской кремниевой долины ITPARK.RU. Для участия необходимо собрать команду составом от 2 до 10 человек и пройти регистрацию.

Резидент ITPARK.RU “ИТ-куб. Гагарин” является первым в России центром цифрового образования аэрокосмического направления и регулярно проводит тематические мероприятия. Самое масштабное из них посвящено Международному дню космонавтики – наши друзья и партнеры подготовили насыщенную интересную программу.

Технологический кластер ITPARK.RU также принимает участие в праздновании и проводит квиз с туром про космос, на который приглашаются все желающие, — рассказывает Дмитрий Зеленский, генеральный директор ITPARK.RU.

Для участия в мероприятиях регистрируйтесь на сайте и в социальных сетях технологического кластера ITPARK.RU и образовательного центра «ИТ-куб. Гагарин».

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