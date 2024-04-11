Жители Севастополя примут участие в конкурсе «Это у нас семейное»

С 18 по 21 апреля в Ростове-на-Дону пройдёт окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие состоится в рамках Года семьи. Девять севастопольских семей отправятся на площадку «ДонЭкспоцентра», чтобы побороться в полуфинале конкурса.

Командам предстоит пройти серию интеллектуальных, спортивных и творческих заданий. Отдельный блок будет посвящён знанию родного региона. Семьям нужно будет показать не только свои знания, но и умение работать в команде, понимать друг друга.

20 апреля состоится оценочный этап для Южного федерального округа, а уже на следующий день, 21 апреля, будут объявлены имена семей-победителей.

Напомним, финал конкурса «Это у нас семейное» состоится летом, победители будут объявлены в День семьи, любви и верности. 30 семей получат сертификаты на сумму 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов отправятся в большие семейные путешествия.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя