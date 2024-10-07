Жители Севастополя приняли участие в акции «От знака ГТО к активному долголетию»

Жители Севастополя возрастом старше 55 лет в субботу приняли участие в акции «От знака ГТО к активному долголетию». Мероприятие прошло на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя и было приурочено к Международному дню пожилого человека.

Участниками стали женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60-ти. Они испытали свои силы в различных дисциплинах: бег на дистанцию 1 км и смешанное передвижение 1 км для участников старше 60 лет, упражнение на гибкость, пресс, отжимание от пола, скамьи и отжимание от стула.

Очень радует, что у нас в городе много людей старшего поколения, регулярно занимающихся спортом. Физическая активность — ключ к долголетию и хорошему самочувствию. Не зря говорят, в здоровом теле — здоровый дух», – поделился начальник управления спорта Сергей Резниченко.

В ходе мероприятия также были торжественно вручены удостоверения и знаки отличия ГТО за 2023 год в старших возрастных ступенях.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя