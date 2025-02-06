Жители Севастополя стали чаще открывать франшизы — спрос вырос на две трети

Специалисты Авито проанализировали спрос и предложение в категориях «Готовый бизнес» и «Франшизы» в 2024 году и подвели главные итоги.

Жители Севастополя активнее открывают франшизы: спрос на них вырос на 69% год к году.

Из франшиз чаще всего пользователи интересовались предложениями в сферах торговли, общепита и ИТ.

Больше всего франшиз продается в сферах торговли, общепита и услуг.

Заметнее всего выросло количество предложений о продаже франшиз в сфере общепита — в 3 раза.

Покупка готового бизнеса стала самой распространенной целью обращения предпринимателей на платформу (83%).

В 2024 году общепит, торговля, а также красота и здоровье оказались самыми востребованными сферами бизнеса для покупки на Авито.

Франшизы

Согласно выводам аналитиков, покупка франшизы — стабильно растущий тренд. В 2024 году жители Севастополя искали их на 69% чаще, чем в 2023-м. Среди франшиз наибольшим спросом пользовался бизнес в сфере торговли (30%). В 2024 году такие предложения искали на 46% чаще, чем в 2023 году. Средний размер паушального взноса для такой франшизы — 500 тыс. рублей. Затем следует сфера общепита с долей 26%. Такие франшизы в прошлом году искали в 4,5 раза чаще, средний взнос — 550 тыс. рублей. Топ-3 замыкает сфера ИТ. На нее пришлось 13% запросов. Их количество год к году выросло в 6 раз. Средний размер паушального взноса — 150 тыс. рублей.

Мы наблюдаем рост спроса на франшизы и небольшое снижение интереса к готовому бизнесу. Это вполне логично, поскольку рынку нужно было адаптироваться к текущим реалиям, в том числе, изменению ключевой ставки — он стал очень подвижным. На этом фоне франшизы развиваются активнее, поскольку порог входа в такой бизнес обычно ниже, чем в готовое дело. Также некоторые франчайзеры идут навстречу франчайзи и предлагают им специальные программы, помогающие снизить финансовую нагрузку на этапе открытия франшизы. При этом количество предложений о продаже франшиз выросло вдвое в сравнении с мартом 2024 года, когда франшизы были выделены в отдельную категорию, — комментирует Илья Дудковский, директор бизнес-направления «Avito Бизнес360».

Что касается предложений о продаже франшиз, наибольшую долю из них составляет бизнес из сферы торговли (32%). За 2024 год подобных предложений на Авито стало больше в 2,5 раза. На втором месте — бизнес в сфере общепита (25%). Купить такую франшизу предлагали в 3 раза чаще относительно 2023 года. Также в тройку лидеров вошла сфера услуг с долей 24%. Количество предложений о продаже такой франшизы за год выросло на 69%.

В 2024 году Авито вывел 27 различных подкатегорий франшиз — так пользователи могут легко найти наиболее подходящие им предложения. Среди них — «Кондитерские и пекарни», «Студии массажа», «Шиномонтаж», «Мебельное производство» и другие.

Готовый бизнес

В 2024 году пользователи чаще всего интересовались покупкой готового бизнеса. Доля этой цели обращения в раздел «Готовый бизнес» в структуре спроса составила 83%. Стать инвестором хотели 7% пользователей, а взять бизнес в аренду — 5%.

Несмотря на возросшую ключевую ставку, сохраняется устойчивый интерес к готовому бизнесу. Многие предприниматели и инвесторы активно ищут возможности вложения средств в уже функционирующие компании или рассматривают партнерство. Исследования, проведенные нами в 4 квартале 2024 года показывают, что несмотря на то, что небольшие бизнесы предпочитают не брать кредиты и хранить деньги на депозитах, для более крупного бизнеса кредитная ситуация восстанавливается. Так бизнесы с капиталовложениями уже от 1 млн рублей демонстрируют стабильный рост спроса на них на площадке, что еще раз говорит о том, что период экономических изменений позволяет найти новые ниши для развития бизнеса. Важным фактором в этом процессе становятся онлайн-платформы. Авито является одной из главных площадок по покупке и продаже готового бизнеса — так, на Авито сейчас более 150 000 пользователей с предложениями по продаже готового бизнеса, привлечению инвестиций и поиску партнеров, — прокомментировал Илья Дудковский, директор бизнес-направления «Avito Бизнес360».

Примечательно, что пользователи также чаще искали инвестиционно-привлекательные проекты. Так, в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 90% больше пользователей просматривали объявления, где бизнесмены хотели получить заем и в 2 раза чаще — где они искали инвесторов.

Самые востребованные сферы бизнеса

По итогам 2024 года наибольший спрос пришелся на покупку бизнеса в сфере общепита (22%), средняя стоимость составила 500 тыс. рублей. На втором месте — предприятия в сфере торговли с долей в почти 22% и стоимостью в также 500 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает бизнес в сфере красоты и здоровья (12%), который можно было купить в среднем за 600 тыс. рублей. Наибольший рост спроса за год продемонстрировали сферы автобизнеса (+53%) и арендного бизнеса (+51%).

На Авито также активно представлены и многомиллионные бизнесы. Так, например, можно приобрести апарт-отель за 1 млрд 750 млн рублей, многопрофильный медицинский центр за 850 млн рублей или образовательный центр за 500 млн рублей.

Предложения от предпринимателей

Предприниматели, в свою очередь, чаще всего обращались на платформу с целью продать бизнес. На сегодняшний день на Авито представлено почти 180 000 пользователей с предложениями о продаже бизнеса по всем регионам России.

Предприятия в сфере торговли и общепита оказались в топе по количеству предложений (22% и 18% соответственно). 8% приходится на бизнес в сфере красоты и здоровья. Значительнее всего на платформе в этом году выросло количество предложений о продаже арендного бизнеса (х4 раза), предприятий в сфере строительства (+33%) и общепита (+29%).

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